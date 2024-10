Schlein “La destra vuole una sanità a misura di portafoglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Meloni sono giorni che dà i numeri sulla sanità. Dice ‘abbiamo aumentato i fondì e in termini assoluti è vero, ma è quello che potrebbe dire qualsiasi premier perchè in termine assoluti è vero per tutti. Ma se si guarda la spesa sanitaria sul Pil è scesa. Meloni dice che le fa ridere che si calcoli la spesa in base al Pil ma si fa così in tutto il mondo, quelli che piangono però sono gli italiani. Siamo ai minimi storici degli ultimi 15 anni tanto che milioni di persone hanno rinunciato a curarsi. La destra abbia il coraggio di dire agli italiani che vuole una sanità a misura del portafoglio, in cui chi ha i soldi salta la lista d’attesa di un anno e mezzo e va dal privato. Il problema è che chi quei soldi non ce li ha sta rinunciando a curarsi. Il primo effetto della manovra presentata ieri è stato la proclamazione dello sciopero dei medici, noi saremo al loro fianco a sostenerli”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite a “Diritto e Rovescio” su Rete 4.

Sull’aumento delle pensioni minime “al al di là degli annunci roboanti, ieri sono usciti i numeri: si tratta di un aumento di 3 euro. Allora, lo dico con rispetto, ma le persone che non riescono a pagare le bollette, che sono le più care d’Europa e su questo il governo non sta facendo nulla, cosa se ne fanno di 10 centesimi al giorno?”, ha aggiunto. Per la segretaria dem l’accordo con l’Albania “non sta in piedi dal punto di vista giuridico e politico. A nostro avviso è inumano perchè viola i diritti fondamentali delle persone. Hanno appena buttato 800 milioni degli italiani per costruire centri e deportarci delle persone, per poi scoprire di doverle riportare addirittura indietro. Basta con la propaganda, serve un approccio molto più serio”.

