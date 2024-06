Schlein: Meloni fa allarmismi ma non condanna chi fa saluto fascista

Roma, 26 giu. (askanews) – “Non so a chi si riferisca la premier quando lancia allarmismi e vittimismo, noi facciamo opposizione sul merito. L’unica guerra che c’è in Italia la state facendo voi ai poveri, contro il salario minimo, sul reddito di cittadinanza e ai diritti delle persone, le vittime sono loro non voi e non certamente la premier che non ha nemmeno preso le distanze contro la violenza in questa aula e non ha il coraggio di cacciare dal suo partito chi fa il saluto nazista e fascista”. La segretaria del Pd, Elly Schlein, attacca Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Camera sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo.