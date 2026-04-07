Schlein: Meloni non faccia vittima, chiarisca rapporti Fdi-clan Senese

Roma, 7 apr. (askanews) – Giorgia Meloni “invece di fare la vittima si guardi in casa e faccia chiarezza all’interno del suo partito. Col suo vittimismo gli italiani ci pagano le bollette più care d’Europa, non si alzano i salari che sono tra i più bassi d’Europa e non ci pagano nemmeno la benzina che è rincarata a causa della guerra che lei non sta chiedendo di fermare”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in una intervista a ‘di martedì’ che andrà in onda questa sera su La7.

“Il punto non sono i selfie”, ha aggiunto. “Qui il punto è che stanno emergendo dei rapporti strutturali tra esponenti di Fratelli d’Italia e membri di questo clan mafioso su cui lei dovrebbe esigere chiarezza. Dovrebbe essere la prima a chiedere trasparenza, a guardarsi dentro casa anziché attaccare i giornalisti come ha fatto anche oggi. Ma con che persone decidono di accompagnarsi?”.