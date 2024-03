Schlein: noi testardamente unitari, campo largo si fa su idee

Roma, 6 mar. (askanews) – Il campo largo si può costruire solo mettendo “al centro i temi”, perché è “sulle idee che si costruiscono le coalizioni”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale a Chieti. Quello messo insieme in Abruzzo, ha spiegato, è “un campo che si è riunito su un’idea e un progetto sul futuro di questa regione, per questo funziona. Abbiamo messo al centro i temi su cui siamo tutti d’accordo: la sanità pubblica, la scuola, il lavoro, la buona impresa, come affrontiamo l’emergenza climatica e stiamo a fianco dell’agricoltura”.

“Facendo così – ha aggiunto – d’accordo sulle idee e non certo sulla spartizione di potere, si costruiscono coalizioni che sanno garantire buongoverno per cinque anni. Soprattutto se c’è una candidatura credibile e competente come quella di Luciano D’Amico. Io sono felicissima che qui ci sia una coalizione che mette insieme tutte le forze alternative alla destra, quindi ancora più larga di quella che ha vinto le elezioni in Sardegna”.

La leader Pd nega che Giuseppe Conte stia cercando di tenersi a distanza: “Mi sembra che sia stato impegnato anche lui in questi giorni a sostegno di Luciano D’Amico. Siamo qui tutti, c’è stato Calenda, ci saranno anche gli altri. Io sono convinta che questa sia la strada giusta. Siamo testardamente unitari, perché ce lo chiedono le persone che incontriamo”.