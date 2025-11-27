Schlein: organizzazioni neofasciste vanno sciolte

Roma, 27 nov. (askanews) – “Non mi stupisce che abbiano cercato di fermare la pubblicazione del libro di Berizzi… Non dovremmo aver bisogno di altre prove la Costituzione parla chiaro: le organizzazioni neofasciste vanno sciolte. Sono state troppo a lungo sottovalutate, anche dalla nostra parte. Io l’ho sempre chiesto e le notizie che sono raccolte nel libro di Berizzi chiamano in causa anche la legge Anselmi: i finanziatori occulti. Io sono molto preoccupata perché il libro fa emergere come la violenza interna sia prassi in queste organizzazioni” che sono anche “maschiliste e maschiocentriche”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante la presentazione del libro di Paolo Berizzi, ‘Il libro segreto di Casapound’.

“E c’è anche il tentativo di riscrivere la storia e noi non lo consentiremo. La riflessione che mi fa fare il libro di Berizzi è quello della battaglia politica e culturale. C’è stata una saldatura tra queste destre estreme e le big tech” basta pensare a Elon Musk.