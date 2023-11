Schlein: Pd domani in piazza contro la violenza sulle donne

Roma, 24 nov. (askanews) – Il Pd parteciperà alla manifestazione di domani contro la violenza sulle donne. Lo ha detto la segretaria democratica Elly Schlein parlando a ‘L’Europa di Domani’.

I rischi di una piega anti-israeliana non preoccupano la leder democratica: “Noi abbiamo posizione molto chiara, non strumentalizzerei quella manifestazione, non ci interessano le polemiche. Il Pd è sempre stato in quella piazza e parteciperà alla manifestazione. Io sono a Perugia la mattina, vedremo se riuscirò a partecipare anche a quella manifestazione”.