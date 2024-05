Schlein: pdl Conte su incandidabiltà? Noi puntiamo a salario minimo

“La mia proposta per l’Europa è questa”

Fossoli (Modena), 13 mag. (askanews) – “Siamo concentrati sulla nostra campagna per le europee, per l’Europa che vogliamo”. Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ha risposto a chi gli chiedeva un commento all’annuncio del leader Cinquestelle Giuseppe Conte di fare una proposta di legge per non candidare alle elezioni europee chi ha incarico di governo o in parlamento.”Lancio un’altra proposta che stiamo portando avanti, quella per il salario minimo – ha aggiunto Schlein -. Questo signore che ho alle mie spalle, il commissario europeo” Nicolas Schmit “che si è battuto per ottenere una direttiva sul salario minimo. L’Italia è uno dei pochi Paesi che ancora non ce l’ha”.”Noi – ha detto la segretaria – continuiamo ad andare avanti a raccogliere le firme in tutto il Paese, anche insieme alle altre opposizioni per dire che sotto i 9 euro non è lavoro, è sfruttamento”. Schmit “è anche la persona che ha portato una proposta importante per abolire gli stage gratuiti perché con questo i giovani non riescono a pagarsi l’affitto”.