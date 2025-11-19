Schlein: primarie per candidato premier? Se si faranno sarò disponibile

Roma, 19 nov. (askanews) – Elly Schlein è “disponibile” a partecipare alle primarie di coalizione, se il centrosinistra sceglierà questo metodo per decidere il candidato premier. La segretaria Pd lo ha detto in una video-intervista per la festa de ‘L’Espresso’. “Io sono disponibile a qualsiasi modalità individueremo insieme alle altre forze alleate”.

“Forze alleate – precisa – che già stanno insieme in tutte le regionali che abbiamo affrontato in questo autunno, ed è la prima volta che succede nel centro-sinistra da 20 anni, di aver fatto la stessa coalizione progressista in tutte le regioni al voto. Ora, chiaramente, dobbiamo continuare a fare passi avanti. Li abbiamo fatti con il pacchetto di emendamenti condivisi alla manovra e non ho dubbi che affronteremo insieme anche questa questione, individuando le modalità migliori”.

E quindi, a proposito delle primarie, “appunto, dipenderà se decideremo insieme alle altre forze alleate di darci questo metodo, io naturalmente sarò disponibile”.