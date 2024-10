Schlein: Salvini non fa funzionare ferrovie, pensa solo a venderle

Roma, 2 ott. (askanews) – “Questo governo fa viaggiare l’Italia con almeno un’ora di ritardo, ogni giorno. Il Ministro Salvini si occupa di tutto tranne che dell’emergenza trasporti mentre sotto la sua guida la durata delle interruzioni di linea aumenta anno dopo anno e a pagare il prezzo più alto sono i passeggeri che devono fronteggiare disagi e disservizi quotidiani, i pendolari che devono raggiungere le aree interne, le lavoratrici e i lavoratori che subiscono crescenti aggressioni e tutto il comparto del trasporto ferroviario merci. Non si occupa di fare funzionare le ferrovie, pensa solo a come venderle”. Lo afferma in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Il guasto di oggi all’alba nel nodo di Roma, che ha causato oltre tre ore di stop con ripercussioni in tutta Italia dal Brennero a Palermo, è solo l’ennesima pagina dell’odissea quotidiana che vive ogni giorno chi si muove in treno”, conclude la leader dem.