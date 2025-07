Schlein: scenario economia drammatico ma governo fa scaricabarile

Roma, 12 lug. (askanews) – L’Italia è in uno “scenario drammatico, l’economia sostanzialmente ferma, c’è stato un calo della produzione industriale per 26 mesi consecutivi” ma da parte del governo “vediamo un immobilismo a cui non ci vogliamo abbandonare”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla conferenza ‘Le rotte del futuro’, dedicata al tema delle politiche industriali. “Serve il ritorno alla politica industriale, quella del governo si distingue solo per inerzia”. La leader democratica ha ribadito l’importanza della manifattura, “chi si illude che l’Italia possa campare solo di turismo e servizi commette un errore madornale. L’automotive e la moda sono al centro della crisi, e sono due settori strategici”.

Eppure “il governo non riesce a trovare mezza sostenere questi settori anzi, c’è politica di scaricabarile, di ricerca nel nemico da parte di questo governo, che non aiuta. Quello che non va è sempre colpa di qualcun altro: l’Europa, il ‘Green deal’, i sindacatià Non del fatto che hanno tagliato i fondi per l’automotive messi a disposizione dal governo precedente”. Ha concluso la Schlein: per loro è “più importante piazzare una bandierina”.