Schlein: Toti si dimetta, opportunità politica prima di sentenza

Roma, 23 mag. (askanews) – “Quello che emerge in Liguria è estremamente grave, c’è una rete di corruzione, poi sulle responsabilità penali individuali non sta a noi esprimere un giudizio, lasciamo lavorare la magistratura” ma “chiediamo le dimissioni di Toti da governatore perchè c’è una questione di opportunità politica che viene prima della sentenza, la Liguria non può restare appesa”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata a L’aria che tira su La7.

“Dobbiamo tenere alta la guardia e spezzare il legame tra corruzione e criminalità, dobbiamo farlo con gli strumenti adeguati e quelli messi in campo dal governo non sono adeguati” ha concluso Schlein.