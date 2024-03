Schlein:il patriarcato non esiste solo per chi ci sguazza dentro

Roma, 9 mar. (askanews) – “Per noi l’8 marzo è sempre stata una giornata di lotta e non di festa, tanti sono ancora gli ostacoli. Una giornata di lotta contro tutte le discriminazioni che colpiscono le donne, il patriarcato non esiste solo in chi non lo vede perchè ha il privilegio di sguazzarci dentro”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla Conferenza nazionale delle donne democratiche intitolata “Avanti tutte”.

“Si possono mettere a valore le differenze senza sopraffazione, senza muscolarità” ha sottolineato.