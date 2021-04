Schlote Automotive Italia srl, nuovo stabilimento a Nusco. Da Unicredit 5 mln. In arrivo 150 assunzioni

Schlote Automotive Italia Srl ha ottenuto da UniCredit un finanziamento di 5 milioni di euro, con garanzia di Mediocredito Centrale: la somma a disposizione dell’azienda servirà a sostenere il programma di investimenti produttivi in corso, finalizzati all’avvio del nuovo stabilimento – e alla realizzazione di cinque linee di produzione – a Nusco, in provincia di Avellino.

Schlote Automotive Italia Srl è una nuova società costituita grazie alla joint venture sorta fra due importanti gruppi industriali tedeschi ed uno italiano, la Sirpress, azienda del gruppo Sira Industrie di Pianoro (Bologna). I soci dell’iniziativa sono Schlote, gruppo leader nelle lavorazioni meccaniche di precisione e componenti per telai e trasmissioni di auto, con sede ad Harsum in Germania; Bohai Trimet, società tedesca del gruppo cinese Baic, specializzata nella produzione di componenti per il comparto automotive; e Sirpress, leader nella produzione di stampi e getti pressofusi in alluminio per automotive.

La Newco ha come obiettivo la creazione di un polo di rilevanza strategica non solo per il territorio irpino e per il Mezzogiorno, ma per l’intero comparto automotive nazionale.

Oltre alla realizzazione dello stabilimento di oltre 40 mila metri quadrati, di cui 14.000 coperti, inaugurato a settembre 2020 a Nusco (Avellino), l’azienda ha in programma 150 assunzioni di personale, tra ingegneri, tecnici e operai. Saranno inoltre realizzate 5 linee produttive automatizzate, per un investimento totale di 52 milioni di euro e un fatturato a regime di circa 70 milioni di euro.

Per conto di Bohai Trimet, inoltre, S.A.I. eseguirà le lavorazioni meccaniche sui getti pressofusi realizzati da Sirpress che confluiranno negli stabilimenti Magna PT a Bari, per essere sottoposti ad assemblaggio e distribuzione alle principali case automobilistiche.

L’operazione è stata curata dalla struttura Corporate Bologna di UniCredit che in questo modo rafforza la sinergia con il Gruppo Sira Industrie.

Con il finanziamento a favore di Schlote Automotive Italia Srl, il Gruppo bancario conferma il proprio impegno a supporto dell’economia del territorio e, in particolare, l’attenzione allo sviluppo della filiera automotive. Un comparto strategico per l’economia nazionale, capace di contribuire attivamente alla ripartenza del Paese, anche in relazione alle grandi sfide poste dal mercato, come la transizione energetica e la mobilità green.