Schmit: Non posso credere idea Europa Meloni uguale a von der Leyen

Milano, 23 mag. (askanews) – Non posso immaginare che l’idea di Europa” di Giorgia Meloni “sia la stessa” di Ursula von der Leyen. Lo ha detto Nicolas Schmit, il candidato del Partito dei socialisti europei, rivolgendosi all’attuale presidente della Commissione europea.”Credo che l’Europa si fondi sulla democrazia, senza democrazia non c’è una vera Unione Europea: questa è la ragione per cui abbiamo bisogno di essere chiari sulla questione”, ha detto durante il dibattito tra gli Spitzenkandidaten indicati dai partiti Ue, “Chiedo alla signora von der Leyen, per favore, di portare chiarezza. Ha parlato di tre linee rosse che non possono essere superate. La prima riguardava l’Europa, l’essere pro-Europa: che cosa significa pro-Europa per lei? Perchè ho sentito la signora (Giorgia) Meloni, alla conferenza di Madrid (di Vox, ndr), pronunciare un discorso e non posso immaginare che la sua idea di Europa è la stessa che ha lei, signora von der Leyen. Quindi abbiamo bisogno di chiarezza”.”La stessa cosa si applica al concetto di stato di diritto ed è fondamentale, perchè senza stato di diritto non ci può essere Unione Europea”, ha aggiunto Schmit, “Senza stato di diritto non possono esserci istituzioni e lo vediamo sempre con l’Ungheria che continua a violare lo stato di diritto. E’ per questo che dobbiamo cambiare l’articolo 7 per essere più critici e più duri con quei Paesi che non rispettano lo stato di diritto”