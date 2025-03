School Experience 4, svelati i titoli dei film vincitori. Gran finale a Giffoni dal 7 all’11 aprile

Si avvia alla conclusione il progetto School Experience 4, il festival itinerante di cinema per le scuole organizzato da Giffoni e promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, arrivato alla sua quarta edizione. Sono stati annunciati tutti i film vincitori di questa edizione. Per l’intera durata dell’evento, infatti, c’è stato un concorso dedicato a lungometraggi (Feature Experience) e cortometraggi (Short Experience) realizzati da registi italiani e stranieri, oltre ad una competizione dedicata alle opere prodotte dalle scuole o da associazioni culturali (Your Experience). Tutte le categorie sono state divise per diverse fasce d’età a seconda della destinazione e della fruizione delle opere in concorso. School Experience 4 – fortemente voluto da Claudio Gubitosi, fondatore di Giffoni, con la direzione scientifica di Antonia Grimaldi e il project manager Marco Cesaro, responsabile del Dipartimento Progetti Speciali – ha dato vita ad un viaggio intensissimo che ha coinvolto tutta l’Italia, interessando otto regioni. Si tratta dell’edizione più corposa e più lunga fin qui realizzata. La rassegna ha, infatti, preso avvio ad ottobre con la tappa pugliese che si è svolta a Taranto. A novembre è toccata alla Sardegna con il coinvolgimento dei territori di Sassari, Porto Torres, in provincia di Sassari, Tonara e Fonni, in provincia di Nuoro. A seguire la Calabria con Cittanova in provincia di Reggio Calabria. A dicembre appuntamento nel Lazio, precisamente con Ceccano, in provincia di Frosinone. Il 2025 ha visto le tappe dell’Emilia Romagna, con Ferrara, l’appuntamento in Basilicata, a Montescaglioso, in provincia di Matera, e poi le giornate in Piemonte con la tappa di Savigliano, in provincia di Cuneo. Il momento conclusivo di School Experience 4 si svolgerà a Giffoni Valle Piana dal 7 all’11 aprile 2025. E sarà in questa occasione che i film ed i cortometraggi risultati vincitori sulla base dei voti espressi dagli alunni e gli studenti che hanno partecipato alle giornate di cinema e cultura di School Experience 4, effettuate per la prima volta effettuate in maniera elettronica, saranno insigniti del premio “School Experience Festival Award”. Ecco tutti i film che hanno vinto nelle varie categorie: “Vita da gatto” di Guillaume Maidatchevsky (Francia), “Mary e lo spirito di Mezzanotte” di Enzo D’Alò (Italia), “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri (Italia), “Ovo” di Stiv Spasojevic (Francia), “Rescue”di Noémie Alonso, Pauline Luciano, Mauran Perrone, Léa Philibert, Margot Rousval, Gabrielle Terroux (Francia), “Raggio verde” di Flavio Bernard (Italia), “A piedi nudi” di Luca Esposito (Italia), “Wow che Cotta!” di Fabio Martina con l’IC Sorelle Agazzi di Milano, “Kyle” di Fabio Martina con l’IC E. Olmi Maffucci di Milano e “iggi è arrivato il giorno” di Ludovica Gibelli, Marco Di Gerlando a cura di Scuola di cinema e teatro per ragazzi ZuccheArte – Genova.