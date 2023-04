School Experience, 5 tappe, 300 scuole e 20 mila studenti: i record del festival itinerante di Giffoni

Si è chiusa tra gli applausi la quinta ed ultima tappa di School Experience 3, il festival itinerante di cinema per le scuole organizzato da Giffoni e promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha visto protagonisti oltre ventimila studenti e duemila docenti. Quattromila ragazze e ragazzi campani hanno affollato le sale della Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana per assistere alla proiezione dei corti e dei lungometraggi vincitori, per partecipare ai dibattiti e per entrare nel vivo della macchina del cinema grazie alla realizzazione di un corto che è stato presentato in occasione della serata finale: le attività si sono infatti concluse con la presentazione di un prodotto audiovisivo che ha coinvolto gli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Don Milani-Linguiti’ di GIFFONI Valle Piana, ‘Zaira’, per la regia di Giuseppe Novellino. Dal 28 novembre a oggi, School Experience 3 ha coinvolti 43 comuni italiani, 2.780 docenti (di cui 509 in scuole dell’infanzia, 1.000 nelle scuole primarie, 572 nelle secondarie di I grado, 699 nelle secondarie di II grado) e 20.000 studenti, per un totale di 241 complessi e 274 scuole beneficiarie.

‘Questo è un progetto – ha dichiarato il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi – al quale teniamo moltissimo. Abbiamo creato una rete, mettendo insieme i Comuni della Calabria, della Basilicata, del Lazio, della Sardegna e della Campania. Quando le cose si fanno con il cuore i miracoli avvengono, così come avverrà a maggio, quando a Giffoni avremo la produzione Paramount+ che verrà per realizzare un film che partirà proprio dall’esperienza del nostro festival. Oppure quando a luglio, per la sezione +10, daremo la possibilità di seguire le nostre attività anche a bambini sordi grazie alla lingua dei segni. Così come un sogno che si realizzerà a breve è la chiusura dei lavori del Museo e la realizzazione dell’Arena per i grandi eventi con una capienza di oltre quattromila persone”. “Abbiamo tutti gli occhi lucidi e siamo commossi – ha ammesso il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi – Questo affascinante percorso ci ha consentito di rapportarci con tante realtà diverse. Giffoni ha avuto un ruolo di motivatore anche nel consolidamento del rapporto tra docenti e studenti, come abbiamo notato in sala e durante i dibattiti. Ora siamo al lavoro per la prossima edizione che sarà sicuramente straordinaria e ricca di emozioni come questa appena chiusa”. Vincitore di Feature Experience +6 è stato ‘Belle & Sebastien: Next Generation’ di Pierre Corè; per Feature Experience +11 ‘Storm Boy: il ragazzo che sapeva volare’ di Sawn Seet; per Feature Experience +14 ‘Una voce fuori dal coro’ di Yohan Manca, che aveva già conquistato i juror della sezione Generator +13 del Giffoni Film Festival 2022, guadagnandosi il Gryphon Award come miglior film.

Nelle categorie per i corti, per Short Experience +6, il più votato è stato ‘Vulcano’ di Margherita Abbruzzi, Serena Miraglia, Giada Rizzi, Lara Zizzi; per Short Experience +11 ‘I gladiatori’ di Maryam Rahimi; per Short Experience +14 ‘Venti minuti’ di Daniele Esposito. Spazio poi alla sezione Your Experience che ha raccolto prodotti audiovisivi nati negli istituti scolastici e con il contributo di docenti ed alunni. Nell’ambito della sezione Your Experience +6 ha trionfato ‘Raggiungere’ di Antonio Spetrini con il contributo delle scuole primarie G. Carducci e G. Garibaldi I.C.Centro Casalecchio di Reno; per Your Experience +11 ‘Il seme della speranza’ di Nando Morra con il contributo degli alunni de La Cittadella scolastica Domenico Carnovale di San Nicola da Crissa (Vibo Valentia); per Your Experience +14 ‘Pop corn girl’ di Matteo Borghesan con il contributo di Scuola di Cinematografia Rosencrantz & Guildenstern, Bologna. Infine menzione speciale per Your Experience +6 per ‘Il Piccolo Principe – L’essenziale è invisibile agli occhi’ di Giancarlo Guercio con il contributo dell’Istituto Comprensivo Buonabitacolo – Classe 3A scuola primaria.