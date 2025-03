School Experience, riparte il l festival itinerante di Giffoni: tappe a Pagani e Nocera Inferiore

School Experience 4 ritorna in Campania. Dopo l’appuntamento di metà febbraio a Montescaglioso, in provincia di Matera, il festival itinerante di Giffoni fa tappa a Pagani e a Nocera Inferiore. Saranno i due comuni dell’agro nocerino-sarnese ad ospitare la selezione di film che permette di vivere un viaggio attraverso storie di avventura, amicizia e crescita ai giovani di tutta Italia.

Organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience e realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito, il festival offre agli studenti delle scuole primarie, secondarie e dell’infanzia l’opportunità di vivere un’esperienza didattica coinvolgente e formativa. La prima tappa si terrà Pagani, in programma lunedì 10 e martedì 11 marzo presso l’auditorium “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Piazza Sant’Alfonso. Lunedì spazio alle I.C. “Aniello Criscuolo” e “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”, martedì invece protagonisti i ragazzi dell’IIS “Mons. Bartolomeo Mangino” e IPSSEOA “Marco Pittoni”. L’attività è stata fortemente voluta dal Sindaco Raffaele Maria De Prisco del comune di Pagani che ha concesso il patrocinio morale all’iniziativa, con la fattiva collaborazione dell’assessore alla cultura Valentina Oliva e dell’assessore all’istruzione Maria Stella Longobucco. “Il Giffoni Film Festival rappresenta una opportunità di crescita importante per tutti i giovani, non solo per quelli appassionati di cinema, ormai da decenni – le parole del sindaco Raffaele Maria De Prisco –. Che il format Giffoni School Experience venga a trovare i ragazzi nei loro contesti territoriali è il segno della volontà di consolidare sempre di più quel legame con loro, di stimolarli e renderli sempre più protagonisti di una realtà internazionale che ha tanto da offrire loro in termini di arricchimento personale. Per questo siamo orgogliosi di questa prima tappa paganese che coinvolgerà circa 500 ragazzi di scuole medie e superiori, che abbiamo tenuto a patrocinare insieme all’assessore alla cultura, Valentina Oliva, e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Mariastella Longobucco”.

Nella seconda tappa invece le attività di Giffoni si sposteranno nel comune di Nocera Inferiore nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 marzo presso il “Teatro Diana” di piazza Guerritore. Giovedì le attività interesseranno diversi classi degli IC “Nocera Inferiore”, “Angelo e Francesco Solimena” e “Ilaria Alpi”. Venerdì invece saranno protagoniste gli IIS “G.B. Vico”, “N.Sensale”, “A. Galizia”, “D.Rea”, “Cuomo Milone” e ITIS “Marcone”. L’evento è stato voluto fortemente dal Sindaco Paolo De Maio del comune di Nocera Inferiore che ha concesso il patrocinio morale all’evento, con il supporto dell’assessore alle politiche giovanili, cultura e istruzione, Federica Fortino, ed del consigliere comunale Ferdinando Padovano. “Siamo felici e onorati di poter ospitare il Giffoni Film Festival nella sua proposta itinerante, per offrire ai nostri ragazzi l’opportunità di confrontarsi con il cinema d’autore, dialogando e confrontandosi su tematiche attuali, a partire dalla visione di film – le dichiarazioni del Sindaco Paolo De Maio -. La nostra città è cresciuta moltissimo in termini di offerta culturale: ricordo il Film Festival “La Città Incantata” e le numerose iniziative proposte con e per le scuole per avvicinare i ragazzi al mondo della lettura, del teatro e della cinematografia”.

Nella quattro giorni di cinema, i ragazzi potranno visionare le opere in concorso per le sezioni Your Experience (prodotti realizzati in Italia dagli istituti scolastici o da associazioni culturali) e Short Experience (realizzati da professionisti italiani e stranieri, selezionati tra oltre 1500 produzioni).

Per la sezione “Short Experience +11”, con le proiezione di “Annie Londonderry”, “Fino al Mare”, “Lights”, “Mecha Meraki”, “Monomania”, “Raggio Verde”, “The Ray”. A seguire i corti della sezione “Your Experience +11” con “The disconnect”, “Giochi rubati”, “Kyle”, “Il prezzo dell’amicizia”, “Questa non è Roma!”, “La scelta giusta”, “Tornare a vivere”, “Le vie d’uscita sono infinite”.

Si procede poi con “Short Experience +14”, con i ragazzi che si divideranno fra “A piedi nudi”, “Colonel”, Finnish and paranoid dream”, “Le prix de la glorie”, “Leggerissima”, “Tender is the knight”. Per la sezione “Your Experience +14” spazio alla visione di “Antigone”, “Buon compleanno, Luca!”, “Che ne sarà di loro”, “Come fermare il vento”, “Della stessa madre”, “In the river flow”, “Oggi è arrivato il giorno”, “Sottovoce”.

School Experience 4 coinvolgerà 18mila studenti, 2629 docenti, rendendo protagonisti oltre 160 plessi scolastici in 14 province e 52 comuni periferici e ultraperiferici. L’evento vedrà la collaborazione attiva di 32 esperti e 45 organizzatori. Il festival itinerante – a cura del responsabile scientifico Antonia Grimaldi e del project manager Marco Cesaro della direzione di Giffoni – continuerà con la tappa in Piemonte nel comune di Savigliano, in provincia di Cuneo dal 19 al 21 marzo. Il 1 aprile si ritorna in Campania con una tappa ad Altavilla Silentina, in provincia di Salerno. Il festival terminerà nella Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana con un evento finale previsto dal 7 all’11 aprile 2025. Dal 14 al 16 aprile le opere vincitrici saranno protagoniste nell’evento in programma a Pomigliano d’Arco.