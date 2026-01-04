Sci, Camile Rast vince lo slalom di Kranjska Gora

Roma, 4 gen. (askanews) – Camille Rast e Mikaela Shiffrin regalano spettacolo e con una sfida da leggenda esaltano lo slalom di Kranjska Gora, in Slovenia: due manche capolavoro per un duello condotto sul filo dei centesimi che premia la svizzera Rast, capace di staccare il miglior tempo in entrambe le frazioni per completare la doppietta personale sulla Podkoren 3 dopo la vittoria nel gigante di ieri ed interrompere la striscia vincente di Shiffrin, a segno nelle prime cinque gare stagionali. Solo 14 centesimi separano al termine della tenzone le due protagoniste, in un contesto assolutamente fuori portata per la concorrenza.

Ma nel gruppo inseguitore ora c’è definitivamente anche Lara Della Mea (+2″35): la tarvisiana a pochi chilometri da casa trova un eccellente sesto posto, miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo che la porta a soli cinque decimi dal terzo gradino del podio, occupato da Wendy Holdener (+1″83). Settima dopo la prima manche, la friulana cresce ulteriormente con un’ottima seconda frazione, in cui ha saputo mettere in pista tutti i progressi – tecnici e di fiducia – che le hanno consentito di migliorare gara dopo gara in questa prima parte di stagione. Un sesto posto importante per Della Mea, così come la decima piazza di Martina Peterlini (+3″09) che si affaccia per la seconda volta in carriera nella top ten di Coppa del Mondo, progredendo di tre step nella seconda manche.