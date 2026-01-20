Sci, fantastica Brignone: sesta al rientro dopo l’infortunio

Roma, 20 gen. (askanews) – Il ritorno in gara di Federica Brignone si chiude al sesto posto del gigante di Coppa del Mondo di Kronplatz, sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe, in provincia di Bolzano. Dopo 292 giorni dal drammatico incidente dell’aprile scorso, la campionessa azzurra è subito protagonista: un risultato che ha dell’incredibile alla luce delle poche giornate di allenamento e del ristretto tempo trascorso dal grave infortunio e dai successivi interventi chirurgici. Settima a metà gara, Federica ha saputo risalire di un’ulteriore posizione nella seconda manche, affrontando con grande e positivo riscontro un tracciato impegnati ed esigente anche dal punto di vista fisico come la Erta. Doveva essere un test, stando alle parole della valdostana della vigilia, ed il responso del cronometro stando al risultato è stato sicuramente più che positivo.

Brignone chiude la gara con un gap di 1″23 dall’austriaca Julia Scheib che nella seconda manche sa risalire dalla terza piazza provvisoria per centrare il quarto successo stagionale: 2’19″85 il riscontro della leader della classifica di specialità che si lascia alle spalle l’elvetica Camille Rast di 0″37 e la svedese Sara Hector, terza a 0″46 dopo essere stata al comando a metà gara.