Sci, Florian Schieder terzo nella libera di Val Gardena

Roma, 20 dic. (askanews) – Florian Schieder vola sul podio della Saslong: la discesa della Val Gardena, quella integrale dopo la gara ridotta di giovedì, è sempre questione svizzera con Franjo Von Allmen a superare capitan Marco Odermatt, ma alle spalle dei due elvetici c’è il ventinovenne di Castelrotto.

L’altoatesino dei Carabinieri vince la gara di tutti gli altri e dietro ai due fenomeni si fa largo per conquistare il terzo podio della carriera dopo le due meravigliose piazze d’onore raccolte sulla mitica Streif di Kitzbühel nei gennaio 2023 e 2024. Una prova maiuscola, quella di “Schiedi” che mantiene così l’Italia sul podio ai piedi del Sassolungo dopo i terzi posti di Paris nella prima discesa e di Franzoni nel superG di ieri. Tre podi sottolineati da altrettante prova maiuscole da parte dell’intero team.

Il duello tutto elvetico si conclude con Von Allmen vincitore in 1’58″67 con 0″30 di margine su un Odermatt che paga minime sbavature all’uscita dal Ciaslat, tratto in cui Schieder costruisce invece il suo podio, in una sfida corsa sul filo dei centesimi e con la fremente attesa di veder scendere anche l’ultimo atleta, viste le sorprese sempre all’ordine del giorno in Val Gardena. Ma nessuno passa davanti all’azzurro: 0″98 il suo ritardo, con Nils Alphand (+1″00) ed Alessio Maggiano che lo sfiorano (+1″04), mentre Dominik Paris è ancora protagonista con un ottimo sesto posto a 1″11, seguito a breve distanza da Mattia Casse, ottavo a 1″20.