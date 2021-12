Oberstdorf, 31 dic. -(Adnkronos) – Jessie Diggins vince la 10 km mass start femminile di Oberstdorf valida per il Tour de Ski. La statunitense conquista la vittoria in un appassionante sprint finale, che l’ha vista prevalere in 21’30″8, per solamente 0″5 sulla svedese Frida Karlsson e 0″8 sulla russa Tatiana Sorina.