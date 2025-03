Sci, gigante di Are, prima manche, prima Brignone, poi Goggia

Roma, 8 mar. (askanews) – E’ grande Italia dopo la prima manche del gigante femminile di Are (Svezia), ultima prova tra le porte larghe prima delle finali di Coppa del mondo di sci alpino. Federica Brignone, scesa con il pettorale numero 1, pennella su una neve primaverile una prova al limite della perfezione, fermando il cronometro in 56.53 nonostante il vento (che ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza) e le tante insidie. Già vincitrice ad Are dodici mesi fa, Brignone guida la classifica di Coppa del mondo con 251 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami, solo 13^ a 1.26 dall’azzurra. Alle spalle della valdosatana una super Sofia Goggia, staccata di 34 centesimi, che ha preceduto di 2 centesimi la norvegese Thea Louise Stjernesund. Seguono Lara Colturi quarta, Alice Robinson quinta e Sara Hector, settima. Fuori Mikaela Shiffrin, ancora una volta deludente in gigante. 14^ Marta Bassino. Seconda manche alle ore 12.30.