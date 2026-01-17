Sci, Giovanni Franzoni terzo nella discesa maschile a Wengen

Roma, 17 gen. (askanews) – Altro capolavoro di Giovanni Franzoni che, dopo la vittoria di ieri nel superG, con l’alto pettorale 28 è arrivato terzo in 1.34.04 nella discesa di Wengen. Successo numero 52 in carriera e quarto in serie nella libera del Lauberhorn, invece, per lo svizzero Marco Odermatt che in 1.33.14 si è nettamente imposto su un tracciato molto accorciato a causa del vento in quota e con tempi risultati addirittura più bassi di quelli registrati nel superG, vinto da Franzoni in 1.45.19. Sul podio si è piazzato al secondo posto l’austriaco Vincent Kriechmayr (1.33.93), ma poi per l’Italia si sono il sesto tempo (1.34.14) di Dominik Paris – dopo una gran gara che l’ha visto mancare il suo quarto podio a Wengen per soli sei centesimi di secondo -, il decimo dell’intramontabile Christof Innerhofer e il 12° di Florian Schieder. Domani a Wengen si chiude con lo slalom speciale sulla ripida e tortuosa pista Maennlichen. L’Italia spera nel terzo podio in tre giorni puntando su Alex Vinatzer.