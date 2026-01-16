Sci, Giovanni Franzoni trionfa a sorpresa nel SuperG di Wengen

Roma, 16 gen. (askanews) – Clamorosa affermazione, la prima in carriera in Coppa del Mondo, del bresciano Giovanni Franzoni nel SuperG di Wengen, in Svizzera. Sceso col pettorale numero 1, scia in maniera molto lineare, senza errori e con una buona velocità finale: taglia il traguardo in 1’45″19, un tempo che da subito si intuisce possa essere interessante. FRanzoni riesce a tenere dietro tutti, finanche il campionissimo Marco Odermatt, pettorale numero 13, ovvio e naturale favorito della gara. Ma Odermatt va subito fuori dal podio, quarto a 53 centesimi da Franzoni. Col numero 14 scende Dominik Paris, altro candidato a finire in una delle prime piazze, ma sbaglia dopo pochi secondi di discesa. Ed ecco che allora il sogno comincia a diventare realtà. Alla fine, trionfa proprio lui, il 24enne Franzoni: alle sue spalle l’austriaco Stefan Babinski a 35 centesimi, terzo lo svizzero Franjo Von Allmen a 37.