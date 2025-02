Sci, immensa Brignone: doppietta in gigante a Sestriere

Roma, 22 feb. (askanews) – Incredibile Federica Brignone. Ancora una volta la campionessa azzurra ha sbaragliato la concorrenza e con una seconda manche fenomenale ha conquistato anche il secondo gigante di Sestriere, vittoria numero 34 della carriera, podio numero 79. E una grande rimonta permette a Sofia Goggia di salire in quarta piazza. I successi stagionali della trentaquattrenne valdostana salgono così a quota sei, sette considerando anche il trionfo iridato di Saalbach, sedici quelli in carriera in gigante, per staccare in una classifica a tutto tondo il mito Alberto Tomba (15). La sedicesima perla della carriera in gigante prende forma nella seconda frazione dopo il quarto tempo della prima.