Sci, l’austriaco Marco Schwarz vince il SuperG di Livigno

Roma, 27 dic. (askanews) -Marco Schwarz è il grande protagonista della Coppa del Mondo di sci alpino in questo finale di 2025. Dopo aver conquistato il gigante dell’Alta Badia, l’austriaco si impone nell’inedito Super G di Livigno, centrando il suo primo successo nel massimo circuito in questa specialità. In una gara sprint (circa 70 secondi) e su un tracciato apparentemente facile, il classe ’95 (pettorale 4) incanta per la pulizia di esecuzione e si mette alle spalle uno a uno tutti i nomi più quotati della WCSL. Sul podio salgono gli svizzeri Alexis Monney (+0.20) e Franjo von Allmen (+0.25), mentre Marco Odermatt, leader dello squadrone elvetico deve accontentarsi della quarta piazza. A completare la top five il migliore degli azzurri, Dominik Paris (+0.31). L’altoatesino disputa l’ennesima gara solida di questo avvio di stagione e alla fine della fiera chiude a sei centesimi dal podio, potendo ritenersi soddisfatto.