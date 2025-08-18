Sci nautico a piedi nudi, Italia regina d’Europa: 4 mila punti vantaggio su GB e un bottino 21 medaglie

L’Italia domina i Campionati Europei di Piedi Nudi – 2025 European Junior, Senior & Open Championships, conclusi ieri a Chartres (Francia), conquistando il titolo a squadre con oltre quattromila punti di vantaggio sulla Gran Bretagna, seconda classificata, e un bottino complessivo di 21 medaglie. Un successo straordinario che conferma il valore e la solidità del movimento azzurro in tutte le categorie: junior, open e senior.

Il barefoot, o sci nautico a piedi nudi, è una disciplina spettacolare in cui gli atleti scivolano sull’acqua senza l’ausilio degli sci, a velocità superiori ai 60 km/h, cimentandosi in slalom, figure e salti.

Guidati con esperienza dal tecnico Daniele Miniotti, gli azzurri Paola Aimone, Tiziano Cogoni, Gianluca Gorrino, Andrea e Vittoria Giublena, Filippo Mussano Ribaldone e Pietro Olmo hanno portato il tricolore in alto, conquistando titoli continentali individuali e confermando la leadership europea.

Prestazioni di rilievo per Pietro Olmo, oro nello slalom junior e doppio argento in figure e combinata junior, e per Andrea Giublena, protagonista con tre ori (figure, salto e combinata junior) e un argento nello slalom junior. Vittoria Giublena ha conquistato tre bronzi nell’open (figure, salto e combinata) e Filippo Mussano Ribaldone ha firmato un percorso esaltante: argento nello slalom e nel salto open, e quattro ori in slalom, figure, salto e combinata senior. A completare il trionfo, Paola Aimone, oro in slalom, salto e combinata senior, oltre all’argento in figure.

“Questo straordinario risultato conferma il valore della nostra squadra – ha dichiarato il Presidente della FISSW Claudio Ponzani – I nostri atleti hanno dimostrato determinazione e capacità tecnica, conquistando un titolo europeo di grande significato per la nostra Federazione. Desidero ringraziare tutta la squadra e in particolare il tecnico Daniele Miniotti, per la competenza e la dedizione con cui accompagna la crescita della Nazionale Piedi Nudi, e il direttore sportivo Luciano Serafica che con grande professionalità ed esperienza coordina l’attività agonistica della Federazione”.