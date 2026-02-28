Sci, nel SuperG di Andorra vince Aicher, 15ma Brignone

Roma, 28 feb. (askanews) – Quinta vittoria in carriera e terza stagionale per la giovane tedesca Emma Aicher che, a 22 anni, si è imposta in 1.26.72 nel superG di Soldeu (Andorra) valido come recupero di quello non disputato a Zauchensee. Seconda la neozelandese Alice Robinson in 1.27.60 e terza la svizzera Corinne Suter. Niente podi invece per le azzurre con Sofia Goggia, sesta in 1.28.04 e miglior italiana, che vede Robinson sempre più vicina nella classifica di disciplina. Poi c’è la trentina Laura Pirovano ottava in 1.28.14, mentre Federica Brignone -nella sua prima gara dopo i trionfi olimpici e sempre alle prese con il dolore alla gamba- ha chiuso 15esima dopo essere finita troppo lunga in una curva all’attacco del muro ed aver avuto una intraversata più avanti che l’ha praticamente “fermata”. Più indietro Elena Curtoni in 1.28.23, Roberta Melesi in 1.29.60, Sara Allemand in 1.29.68 e Sara Thaler in 1.30.12. Domani a Soldeu ancora un superG.