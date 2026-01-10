Sci, Odermatt vince ad Adelboden e supera Tomba

Roma, 10 gen. (askanews) – Lo svizzero Marco Odermatt ha vinto lo slalom gigante di Adelboden. È il suo quinto successo consecutivo in questa gara e il n.51 in carriera superando cosi Alberto Tomba al quarto posto nell’albo degli sciatori più vincenti della storia. Sul podio con lui il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e, per la seconda volta in carriera, il francese Leo Aguenod. L’azzurro Alex Vinatzer, settimo nella prima discesa, per un errore da troppa foga è invece fuori subito dopo il via della seconda manche. Ha voluto però comunque portare a termine la gara chiudendo inevitabilmente 26° ed ultimo. Domani nella località delle Alpi bernesi tocca allo slalom speciale con Alex Vinatzer ancora nei panni dell’azzurro più quotato.