Sci, Paris terzo nel superG di Crans Montana

Roma, 23 feb. (askanews) – Dominik Paris torna sul podio con un bel terzo posto in 1’21″92 nel superG di Coppa del mondo di Crans Montana. Per l’azzurro si tratta del 48esimo podio in carriera. La vittoria é andata al padrone di casa, il campione svizzero Marco Odermatt, sceso in 1’21″53. Per lui é il successo n.45 in carriera e l’ottavo di questa stagione che gli sta assicurando a 28 anni la sua quarta coppa del mondo consecutiva. Alle sue spalle, il suo connazionale Alexis Monney in 1’21″81, per una doppietta svizzera. Non tripletta, grazie a Dominik Paris.