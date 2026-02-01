Sci, Paris: “Un risultato che mi dà tanta carica”

Roma, 1 feb. (askanews) – “E’ un ottimo risultato che dà tanta carica. Probabilmente non ho fatto una gara perfetta ma molto meglio di tante altre. La fiducia così aumenta”. Così Dominik Paris, dopo il secondo posto nella discesa di Crans Montana. “Io cerco, su ogni pista, di trovare le migliori sensazioni per fare la miglior performance possibile – contoinua – Oggi ho fatto una parte centrale nella quale mi sono sentito veramente bene, forse avrei potuto fare qualcosa meglio nella parte bassa, ma ho cercato di scendere al meglio possibile. In ogni gara c’è da imparare. Da giovane si cerca il limite, e quando sei più esperto cerchi di fare tutto in modo preciso. Mi piace dare consigli ai più giovani, io lo faccio sempre volentieri”.