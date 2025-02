Sci, per Mikaela Shiffrin centesima vittoria in Coppa del Mondo

Roma, 23 feb. (askanews) – Mikaela Shiffrin ha fatto 100. La fuoriclasse statunitense ha abbattuto un altro muro, nello slalom di Sestriere, a chiudere un periodo nero cominciato con la brutta caduta nel gigante di Killington di fine novembre. Mikaela Shiffrin è la più forte di tutte, oltre ogni immaginazione. Al Sestriere ha confermato nella seconda manche il miglior tempo della prima, 1’50″33 il crono di una giornata storica. E’ il 63° trionfo in slalom per la statunitense che si è lasciata alle spalle Ljutic (a 61/100) e Moltzan (a 67/100). E se in gigante ovrà ancora affrontare le paure eredità della ferita di Killington che l’ha fermata per due mesi, in slalom è già tornata la fuoriclasse di sempre. Così è composta la sua bacheca incredibile: 100 successi in Coppa del Mondo (63 in slalom, 22 gigante, 5 superG, 4 discese, 4 combinate, 1 parallelo), 5 Coppe del Mondo generali e altre 11 di specialità, poi due ori e un argento alle Olimpiadi; 8 ori, 4 argenti e 3 bronzi ai Mondiali. Mikaela Shiffrin, che compirà 30 anni a marzo, ha debuttato in Coppa l’11 marzo 2011 a Spyndleruv Mlyn. Quella di oggi è stata la sua 278ª gara del circo bianco, ne ha vinte 100, altre 55 volte è salita sul podio.