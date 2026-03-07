Sci, Pirovano fa doppietta: “E’ tutto surreale”

Roma, 7 mar. (askanews) – “A metà pista ero stanchissima, dopo la giornata di ieri, che mi ha tolto le energie. Ho solo cercato di lasciare andare gli sci ma non pensavo che fosse abbastanza”. Così Lara Pirovano dopo la seconda vittoria, su due giorni, sulle piste di casa. Pirovano ha vinto anche la seconda discesa di coppa del mondo in Val di Fassa a passo San Pellegrino: “E’ ancora più incredibile di ieri, non riesco a realizzare. E’ tutto surreale. Anche il distacco di un centesimo, per due volte di fila, credo mi ripaghi di tutte le volte che i centesimi li ho avuti a sfavore. La mia regolarità ha finalmente pagato ed è meraviglioso. Quando ho visto la luce verde pensavo fosse uno scherzo, e ancora adesso non riesco a crederci. Ci sono due ragazze che hanno fatto la gara praticamente come me, perché il distacco di 1 e 5 centesimi vuol dire praticamente nulla. Io sapevo di essere vicina alle migliori, ma non pensavo a due giornate come queste. Non vedo l’ora di prendere il via nel superG di domani anche se sono stremata, ma spero in una bella gara anche domani”.