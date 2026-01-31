Sci, Sofia Goggia seconda nel SuperG di Crans Montana

Roma, 31 gen. (askanews) – Sofia Goggia torna sul podio a pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. L’azzurra difende il pettorale rosso di leader di specialità nel SuperG di Crans Montana con un buon 2° posto. Sofia ha chiuso a 18 centesimi di ritardo dalla soprendente svizzera Malorie Blanc, che con un super 1.17.34 conquista la sua prima vittoria in carriera in Coppa del mondo. Beffa per Roberta Melesi: a lungo in testa, si è vista soffiare il podio per appena 6 centesimi dalla statunitense Breezy Johnson, scesa con il pettorale numero 29. Più in ritardo Federica Brignone, 18^, che ha commesso un paio di errori nella sua discesa e ha chiuso con un ritardo di 1.28 dalla vincitrice. Fuori Elena Curtoni ma soprattutto Laura Pirovano, che è uscita mancando l’ultima porta a pochi metri dal traguardo quando era nettamente in testa. Non è scesa Lindsey Vonn dopo la caduta di venerdì in discesa e l’infortunio al ginoccho: per martedì è prevista una conferenza stampa in cui si saprà di più sulle sue condizioni e sulla partecipazione ai Giochi.