Sci, Sofia Goggia terza nella discesa di St. Moritz

Roma, 13 dic. (askanews) – E’ arrivato il primo podio stagionale – il 63° in carriera – per l’azzurra Sofia Goggia, terza in 1.30.79 nella seconda discesa di St. Moritz. Subito davanti a lei, sul secondo gradino del podio dopo lo strepitoso successo di ieri, la straordinaria Lindsey Vonn in 1.30.74. La vittoria – la terza in carriera per una ragazza di grande talento e di soli 22 anni – è andata alla tedesca Emma Aicher in 1.30.50. Per l’Italia – ancora con condizioni meteo e di neve perfette – c’è ancora la bella prova della trentina Laura Pirovano 6^ in 1.31.26. Più indietro Roberta Melesi in 1.32.23, Elena Curtoni in 1.32.50 , Nicol Delago in 1.32.69 e sua sorella Nadia in 1.32.778. Domenica la tappa di St. Moritz si chiude con il superG, altra grande occasione per Sofia Goggia, Elena Curtoni e le altre ragazze jet azzurre.