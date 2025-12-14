Sci, Timon Haugan vince lo slalom in Val d’Isere, quarto Vinatzer

Roma, 14 dic. (askanews) – Il norvegese Timon Haugan, 29 anni e quinto successo in carriera, in 1.37.89 ha vinto lo slalom speciale di Val d’Isere. Dietro di lui lo svizzero Loic Meillard , vincitore del gigante di sabato, in 1.38.17, e terzo l’altro norvegese Henrik Kristoffersen in 1.38.23. Ottima gara per il miglior azzurro – dopo una seconda manche ancora più angolata ma con fondo più morbido e cedevole passaggio dopo passaggio – che è stato il gardenese Alex Vinatzer, 4/o in 1.38.99 dopo aver recuperato ben 21 posizioni, dal 25esimo posto della prima manche. In classifica, mentre fuori è finito Tobias Kastlunger, per l’Italia c’è poi Tommaso Sala con un ottimo settimo tempo in 1.39.27 . Ora la coppa del mondo uomini passa in Itala per il tappone dolomitico. Si comincia giovedì 18 dicembre in Val Gardena con la discesa recupero di Beaver Creek. Poi, nei due giorni successivi i classici appuntamenti gardenesi prima con un superG e poi con la discesa sulla pista Saslong. Poi domenica gigante nella vicina Alta Badia sulla Gran Risa e lunedì 22 dicembre si chiude con lo slalom speciale.