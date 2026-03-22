Sci, una fantastica Sofia Goggia a Lillehammer vince SuperG e Coppa del mondo

Roma, 22 mar. (askanews) – L’azzurra Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di SuperG. È la sua prima coppa iridata in questa disciplina dopo averne vinte quattro di discesa. La campionessa bergamasca si è aggiudicata il trofeo nell’ultima gara alle Finali di coppa del mondo di Lillehammer, in Norvegia. Goggia ha vinto la gara lasciando alle spalle l’unica potenziale rivale, la neozelandesese Alice Robinson. È la seconda coppa vinta dall’Italia in questa stagione dopo quella conquistata sabato in discesa dalla trentina Laura Pirovano.

Sofia Goggia ha vinto in 1.29.23 l’ultimo superG della stagione. E’ il suo successo n.29 in coppa del mondo ed il terzo stagionale. Con lei sul podio la svizzera Corinne Suter in 1.29.55, la tedesca Kira Weidle-Winkelmann in 1.29.83. Quarta in 1.29.84 l’altra tedesca Emma Aicher che recupera così altri punti sull’ americana Mikaela Shiffrin – che oggi non ha fatto punti finendo dopo le prime 15 – nella corsa per la coppa del mondo. Decideranno cosi tutto il gigante e lo speciale di martedi e mercoledì prossimi. Shiffrin ha 1286 punti e la tedesca 1.241, con un distacco di soli 45. Per le azzurre, ottavo posto di Curtoni, Pirovano 13esima. Infine Melesi e Zenere, rispettivamente 23esima e 15esima.