Sci, Vonn: “Il mio sogno olimpico non è finito”

Roma, 30 gen. (askanews) – “Oggi ho avuto un incidente durante la gara di discesa libera in Svizzera e mi sono infortunato al ginocchio sinistro. Sto discutendo della situazione con i miei medici e il mio team: continuerò a sottopormi a ulteriori esami”. Così Lindsay Vonn dopo la caduta nella libera di Crans Montana che ne compromette la partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina.

“È un risultato molto difficile da accettare a una settimana dalle Olimpiadi, ma se c’è una cosa che so fare, è tornare in pista”.

E poi prova a rassicurare in qualche modo il mondo dello sci. “Il mio sogno olimpico non è finito – aggiunge ancora – Grazie a tutti per l’affetto e il sostegno. Grazie a tutto il personale medico che mi ha aiutato oggi. Sono grato per l’incredibile aiuto che ho ricevuto”.

La sciatrice americana si è insaccata questa mattina nella parte alta del pendio elvetico, nello stesso punto in cui è caduta anche Nina Ortlieb. È finita nelle reti e ha subito sentito dolori al ginocchio sinistro.

È rimasta per qualche minuto seduta sulla pista, poi ha deciso di sciare lentamente fino al traguardo. Diverse le soste, per toccarsi il ginocchio. Via gli sci, ha zoppicato fino dentro la tenda, dove è stata subito visitata dallo staff della gara.

Da lì a poco, il volo in elicottero all’ospedale di Sion per gli accertamenti del caso. Non si conosce ancora bene l’entità dell’infortunio. La stessa americana, sempre attraverso i suoi canali social, ha subito specificato che servono ulteriori accertamenti.