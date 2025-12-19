Sci, Zabystran vince SuperG maschile in Val Gardena. Franzoni terzo

Roma, 19 dic. (askanews) – Gara folle sulla Saslong: il Super G di Coppa del mondo di sci alpino in Val Gardena si chiude con la vittoria del ceco Jan Zabystran, al primo successo in carriera (e primo sciatore del suo Paese a centrare una vittoria in Cdm) e sceso con il pettorale n°29 in 1.24.86. Su una pista che è andata velocizzandosi durante la gara, sul podio anche uno splendido Giovanni Franzoni, che chiude terzo ad appena 37 centesimi, preceduto dal leader di Coppa, lo svizzero Marco Odermatt. L’Italia celebra anche il 6° posto dell’eterno Christof Innerhofer, quinto con il pettorale 30 ad appena 53 centesimi dal vincitore. Appena fuori dalla Top-10 Mattia Casse, 11° a 80 centesimi da Zabystran. Più staccato Dominik Paris, non perfetto nelle traiettorie e 25° (+1.29) dopo il podio conquistato giovedì in discesa. Per Franzoni primo podio della carriera con dedica speciale: subito dopo la prova ha infatti indicato il cielo per ricordare l’amico Matteo Franzoso, scomparso lo scorso settembre dopo un incidente in allenamento in Cile. Sabato altra discesa sempre sulla Saslong alle 11.45.