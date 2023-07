MILANO (ITALPRESS) – “Più della rimonta abbiamo sbagliato l’approccio. La Francia si è presentata più affamata, non siamo partiti col piede giusto. Eravamo riusciti a mettere in corsa l’assalto perso per due stoccate, è stato l’atteggiamento iniziale che ci ha fatto rincorrere e ci ha fatto bruciare un po’ troppe energie”. Lo ha dichiarato il ct della nazionale italiana di sciabola Nicola Zanotti dopo il quinto posto degli azzurri nella gara a squadre valida per i mondiali di Milano.

gm