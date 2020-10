“Science on Stage” Italia, via al bando: in gara i docenti delle discipline Stem

Aperto il bando valido per la partecipazione al festival “Science on stage” Italia, evento rivolto ai docenti e dedicato a incentivare lo sviluppo e l’individuazione di nuovi strumenti didattici per l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) nelle scuole di ogni ordine e grado, che si svolgerà il prossimo anno a Faenza dal 16 al 18 aprile. L’appuntamento, di cui l’INFN è il principale sostenitore, offrirà una vetrina alle 30 migliori proposte sottomesse durante l’attuale fase di preselezione. Undici dei progetti che saranno presentati a Faenza avranno inoltre la possibilità di essere scelti per rappresentare l’Italia nel corso di Science on Stage Europe, in programma nel 2022 a Praga, che raccoglierà i vincitori delle edizioni nazionali dell’iniziativa. A supportare Science on stage Italia, insieme a INFN, anche L’INAF, il Festival scienza Cagliari, l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF), la società Chimica Italiana e l’Associazione Europea per l’Educazione Astronomica. Nata nel 2000 come rete europea volta a promuovere la condivisione e lo scambio di idee e concetti in grado di favorire la creazione di metodologie che migliorassero l’apprendimento della fisica, nel 2004, Science on Stage Europe – spiega l’INFN – diventa una piattaforma internazionale e interdisciplinare di aggiornamento per i docenti di tutte le discipline scientifiche desiderosi di apprendere sistemi educativi più efficaci. Le attività nazionali svolte nell’ambito dell’iniziativa, che conta oggi 35 stati membri, tra cui l’Italia, vengono presentate nel corso di un grande fiera espositiva capace di raccogliere i progetti di 450 insegnanti di discipline STEM, evento che ha luogo ogni due anni in una diversa città europea. Il contributo dell’INFN, che supporta fin dalla sua fondazione Science on Stage Europe in qualità di principale finanziatore e membro del comitato italiano, rientra all’interno dell’importante lavoro svolto dall’istituto a sostegno della didattica, che mira a trasmettere una corretta cultura scientifica e a stimolare nei più giovani l’interesse nei confronti delle tematiche legate alla fisica, nel tentativo di formare una nuova generazione di ricercatori. Per sottomettere le proposte che saranno selezionate per l’edizione di Science on Stage Italia di Faenza e per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.science-on-stage.it/, da cui è possibile scaricare il bando dell’iniziativa. Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 7 marzo 2021.