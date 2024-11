“ScienceUs”, prima open call sul clima: budget di 220mila euro

Il progetto ScienceUs ha lanciato la prima open call ScienceUs Upscale Academy per progetti di citizen science partecipativi di ricerca e tecnologici allineati alla Missione UE sul Clima, con scadenze in più fasi.

La call mira a identificare, potenziare e connettere progetti di scienza partecipativa in settori chiave per l’adattamento al cambiamento climatico, promuovendo la collaborazione e l’innovazione nell’affrontare le sfide legate a esso.

I progetti di scienza partecipativa possono trattare svariati argomenti, ma le sfide e i temi ai quali dovranno indirizzarsi sono: Migliorare l’Educazione e la Consapevolezza sull’Adattamento ai Cambiamenti Climatici; Aumentare il Coinvolgimento, la Partecipazione e la Collaborazione nella ricerca sull’adattamento ai cambiamenti climatici all’interno e tra gli attori della Quadrupla Elica (cittadini, mondo accademico, industria e istituzioni); Aumentare l’Inclusione nelle Iniziative di Scienza Partecipativa

La call prevede un approccio in tre fasi, per un budget complessivo di 220.000 euro: la prima selezionerà 25 progetti, con budget disponibile di mille euro a progetto e termine per le candidature fissato al 6 gennaio 2025; la seconda includerà solo le 25 candidature selezionate per la fase seed, il finanziamento disponibile ammonta a 25.000 euro per candidato e la scadenza per le candidature sarà il 30 aprile 2025; infine la terza fase includerà solo le 5 candidature selezionate per la fase precedente, con finanziamento disponibile di 14.000 euro e scadenza prevista per il 30 novembre 2025.

Possono partecipare al bando i soggetti giuridici dei Paesi membri UE o associati a Horizon Europe, in modalità singola o riuniti in consorzi.