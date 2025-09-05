Scienza, al meeting “Le 2ue Culture” focus sull’intelligenza umana

Si terrà dall’11 al 14 settembre, presso la sede della Fondazione Biogem – società consortile tra enti di ricerca e università, impegnata nelle aree della ricerca biomedica e biotecnologica – ad Ariano Irpino (AV), la XVII edizione del meeting “Le 2ue Culture”, dedicato quest’anno al tema “Intelligenza Umana”. L’iniziativa, nata per avvicinare la cultura scientifica a quella umanistica, vedrà la partecipazione di numerose personalità del mondo accademico e istituzionale. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Ortensio Zecchino, presidente Biogem, e di Fabio Florindo, presidente INGV, seguiti dall’intervento inaugurale del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.