Scienza, al via “Disegna il tuo pianeta”: il concorso per studenti promosso da Ingv

Al via “Disegna il tuo Pianeta”, il concorso rivolto agli studenti delle scuole primarie promosso dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la realizzazione del calendario scolastico INGV 2022-2023. L’iniziativa invita le alunne e gli alunni della scuola primaria a elaborare una rappresentazione del nostro Pianeta, con l’obiettivo di far conoscere sempre meglio la Terra sulla quale viviamo e di stimolare, con la guida degli insegnanti, una discussione sulla fragilità del nostro ecosistema e sulle sfide della scienza a cui saranno chiamati a essere protagonisti. È possibile scegliere liberamente il soggetto seguendo i seguenti spunti: – La Terra ne ha passate tante e ha una storia lunga 4,5 miliardi di anni. Come immagini la Terra nel passato? – Disegnare il Pianeta nei luoghi in cui si vive o un particolare paesaggio che rappresenta la propria idea di Pianeta o di Pianeta ideale. – Il futuro del Pianeta è anche nelle tue mani. Qual è la tua immagine del Pianeta Terra del futuro? Per partecipare le alunne e gli alunni della scuola primaria dovranno inviare i loro disegni originali, entro il 15 giugno 2022, a: Concorso: Disegna il tuo Pianeta, Laboratorio Attività con le scuole, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Via di Vigna Murata 605 – 00143 Roma. Al termine del concorso, tutte le scuole partecipanti che ne faranno richiesta riceveranno copie del calendario.