Scienza, alla scoperta di Gea con l’Ingv: laboratori e giochi didattici per le scuole

Laboratori, seminari, spettacoli, giochi didattici e molto altro nel programma di appuntamenti dedicato alle scuole dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) che offre incontri con gli studenti in presenza e online. I ricercatori dell’Ingv incontreranno gli studenti delle scuole materne, primarie e delle scuole secondarie di I e II grado, per guidarli in percorsi affascinanti alla scoperta di Gea, il nostro pianeta Terra. Con la passione per la scienza, i ricercatori porteranno nelle classi l’entusiasmo per la ricerca, facendo conoscere alle alunne e agli alunni, fin dall’infanzia, il meraviglioso mondo delle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) che, ad oggi, vedono una partecipazione femminile ancora troppo bassa Tra le varie attività proposte, “Vulcani di carta”, il laboratorio per i bambini in età prescolare, con attività manuali.

Per i più grandi, invece, il laboratorio si fa… esplosivo! Un modello di vulcano, infatti, simulerà una camera magmatica e il funzionamento delle eruzioni esplosive ed effusive.I ricercatori, inoltre, illustreranno alcuni tipi di strumentazioni scientifiche usate per lo studio dei vulcani e dei terremoti, focalizzando l’attenzione sul fatto che, oltretutto, queste estendono i nostri sensi tanto da farci percepire manifestazioni della natura altrimenti non conoscibili. Nell’offerta didattica non mancano, infine, seminari tematici dedicati ai temi del cambiamento climatico, della tettonica delle placche, delle attività sismiche e vulcaniche del pianeta e alle “attrazioni” del geomagnetismo.Le attività, elaborate in base all’età degli studenti, sono gratuite e disponibili on-line e, a scelta della scuola, possono tenersi nelle sedi scolastiche.