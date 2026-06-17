Scienza, amici a 4 zampe anti-stress? Meglio coccolare i cani che i gatti

Le interazioni con i nostri amici a quattro zampe possono stimolare emozioni positive simili, ma in caso di stress i felini potrebbero accentuare queste difficolta’. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology, condotto dagli scienziati della Open University nei Paesi Bassi. Il team, guidato da Mayke Janssens e Sanne Peeters, ha esaminato il rapporto uomo-animale raccogliendo quasi 8.000 segnalazioni tramite un’app per smartphone. Per cinque giorni consecutivi, i partecipanti hanno risposto a 10 notifiche quotidiane riportando umore, attivita’ e livello di interazione con i loro pelosetti. “I nostri risultati – afferma Janssens – indicano che la mitigazione dello stress non e’ il meccanismo che genera il benessere emotivo momentaneo”. E’ risaputo, spiegano gli esperti, che giocare con i nostri amici a quattro zampe puo’ offrire benefici emotivi, stimolando emozioni positive. Questa ricerca, pero’, sottolinea che gli animali non rappresentano uno scudo contro lo stress. In particolare, riportano gli autori, nelle famiglie con gatti, i proprietari riportavano un incremento delle emozioni negative in caso di stress. Gli scienziati ipotizzano che questo collegamento dipenda dal fatto che le interazioni con i felini non rispondono al bisogno di supporto nei momenti di tensione. “In generale – conclude Peeters – trascorrere del tempo con i nostri animali domestici puo’ fornire benefici, ma in caso di stress abbiamo notato che i proprietari di gatti riportano condizioni esacerbate e non attenuate. Nei prossimi approfondimenti sara’ interessante identificare i reali meccanismi del benessere, come il senso di compagnia e connessione”.