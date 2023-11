Scienza, anche gli animali immaginano: realtà virtuale per sondarne i pensieri

I ricercatori del, in uno studio pubblicato su, hanno dimostrato che ancheUna squadra di ricerca deiha sviluppato un sistema innovativo che combina la realtà virtuale e un’interfaccia cervello-macchina per sondare i pensieri interiori del ratto. Gli scienziati hanno scoperto che, come gli esseri umani, gli animali possono pensare a luoghi e oggetti che non si trovano davanti a loro, utilizzando i loro pensieri per io per immaginare di spostare un oggetto remoto in un punto specifico. Come gli esseri umani, quando i roditori sperimentano luoghi ed eventi, nell’ippocampo, un’area del cervello responsabile della memoria spaziale, si attivano specifici modelli di attività neurale. Il nuovo studio ha scoperto che i ratti possono generare volontariamente questi stessi schemi di attivita’ e farlo per ricordare luoghi lontani dalla loro posizione attuale. “Il ratto puo’ effettivamente attivare la rappresentazione di luoghi nell’ambiente senza andarci”, ha detto, post dottorando nei laboratori Harris e Lee e primo autore di un articolo che descrive le nuove scoperte: “Anche se il suo corpo fisico e’ fisso, i suoi pensieri spaziali possono andare in un luogo molto lontano”. Questa capacità di immaginare luoghi lontani dalla propria posizione attuale e’ fondamentale per, ha continuato Lai. Il nuovo lavoro, secondo gli autori, dimostra che gli animali, come gli esseri umani, possiedono una forma di immaginazione. “Immaginare e’ una delle cose piu’ straordinarie che gli esseri umani possano fare; ora abbiamo scoperto che anche gli animali possono farlo e abbiamo trovato un modo per studiarlo”, ha spiegatoex leader del gruppo Janelia e ora ricercatore HHMI presso il