‘Scienza aperta’, incontro con i consumatori a Fico Eataly World

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – Syngenta, azienda dedicata all’agricoltura a livello globale, dà appuntamento ai consumatori venerdì 29 novembre a Fico Eataly World (Bologna) per la quarta edizione di Scienza Aperta, l’evento annuale nato per sottolineare l’importanza di creare una relazione diretta tra il mondo scientifico e tutti i suoi interlocutori, rafforzando la centralità della corretta acquisizione e trasmissione di informazioni sui temi dell’innovazione in agricoltura.

Dopo la comunità scientifica, il mondo delle Istituzioni e quello della stampa, i protagonisti di questa edizione saranno i consumatori, al centro di un vero e proprio ‘Quizzone’ dedicato ai (falsi) miti e tabù legati al mondo del cibo che porterà ad un confronto tra un panel composto da esperti del settore e, appunto, il pubblico.

Le tematiche trattate durante il ‘Quizzone’ saranno tra le altre: genetica e Nbt, uso di pesticidi e ‘chimica’ in agricoltura, residui, modelli agricoli diversi, rischio e pericolo ed etichettatura.

Il ‘Quizzone’, presentato da Alberto Agliotti, si svolgerà alle 11 presso il teatro Arena coinvolgendo i Rappresentanti delle Associazioni di categoria, che saranno chiamati a dare la risposta ‘più giusta’ relativa al loro settore, e cinque esperti sul palco che, stimolati dal presentatore, commenteranno le risposte e approfondiranno i temi.

Ad anticipare il ‘Quizzone’, nella mattinata del 29 novembre, tre divulgatori in bicicletta pedaleranno per Fico Eataly World realizzando le ‘interviste impossibili’ per scoprire quanto ne sanno i visitatori su alcuni temi legati al cibo e all’agricoltura e invitandoli a partecipare all’evento all’Arena.