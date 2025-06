Scienza, apprendere una nuova lingua? Le giovani menti più veloci di ChatGpt

Nemmeno le macchine più intelligenti riescono a competere con le giovani menti nell’apprendimento delle lingue. I ricercatori condividono nuove scoperte su come i bambini siano piu’ avanti dell’intelligenza artificiale e perche’ questo sia importante. Se un essere umano imparasse una lingua alla stessa velocità di ChatGPT, ci vorrebbero 92.000 anni. Mentre le macchine possono elaborare enormi set di dati alla velocità della luce, quando si tratta di acquisire il linguaggio naturale, i bambini lasciano l’intelligenza artificiale nella polvere. Un framework recentemente pubblicato sulla rivista Trends in Cognitive Sciences dalla professoressa Caroline Rowland del Max Planck Institute for Psycholinguistics, in collaborazione con i colleghi dell’ESRC LuCiD Centre nel Regno Unito, presenta un nuovo framework per spiegare come i bambini raggiungono questa straordinaria impresa.

Gli scienziati possono ora osservare, con un livello di dettaglio senza precedenti, il modo in cui i bambini interagiscono con chi si prende cura di loro e con l’ambiente circostante, grazie ai recenti progressi negli strumenti di ricerca, come l’eye tracking montato sulla testa e il riconoscimento vocale basato sull’intelligenza artificiale. Tuttavia, nonostante la rapida crescita dei metodi di raccolta dati, i modelli teorici che spiegano come queste informazioni si traducano in un linguaggio fluente sono rimasti indietro. Il nuovo framework colma questa lacuna. Sintetizzando un’ampia gamma di dati provenienti da scienze computazionali, linguistica, neuroscienze e psicologia, il team di ricerca propone che la chiave per comprendere come i bambini imparino il linguaggio molto piu’ velocemente dell’intelligenza artificiale non risieda nella quantita’ di informazioni che ricevono, ma nel modo in cui apprendono da esse.

A differenza delle macchine che apprendono principalmente e passivamente da testi scritti, i bambini acquisiscono il linguaggio attraverso un processo di sviluppo attivo e in continua evoluzione, guidato dalle loro crescenti capacita’ sociali, cognitive e motorie. I bambini usano tutti i loro sensi – vista, udito, olfatto, ascolto e tatto – per dare un senso al mondo e sviluppare le proprie competenze linguistiche. Questo mondo fornisce loro segnali ricchi e coordinati provenienti da molteplici sensi, offrendo loro spunti diversi e sincronizzati che li aiutano a comprendere il funzionamento del linguaggio. E i bambini non si limitano ad aspettare che il linguaggio arrivi da loro: esplorano attivamente l’ambiente circostante, creando continuamente nuove opportunita’ di apprendimento. “I sistemi di intelligenza artificiale elaborano i dati ma i bambini li vivono davvero”, osserva Rowland. “Il loro apprendimento e’ incarnato, interattivo e profondamente radicato nei contesti sociali e sensoriali. Cercano esperienze e adattano dinamicamente il loro apprendimento di conseguenza: esplorano oggetti con le mani e la bocca, strisciano verso giocattoli nuovi ed entusiasmanti o indicano oggetti che trovano interessanti. Questo e’ cio’ che permette loro di padroneggiare il linguaggio cosi’ rapidamente”. Queste intuizioni non solo rimodellano la nostra comprensione dello sviluppo infantile, ma hanno anche implicazioni di vasta portata per la ricerca sull’intelligenza artificiale, sull’elaborazione del linguaggio negli adulti e persino sull’evoluzione del linguaggio umano stesso. “I ricercatori di intelligenza artificiale potrebbero imparare molto dai bambini”, afferma Rowland. “Se vogliamo che le macchine imparino il linguaggio bene come gli esseri umani, forse dobbiamo ripensare il modo in cui le progettiamo, da zero”.