Scienza: aree urbane, la luce artificiale dilata la stagione vegetativa

Secondo un’analisi dei dati satellitari raccolti in 428 centri urbani dell’emisfero settentrionale nell’arco di sette anni e pubblicata su Nature Cities da un gruppo di ricercatori guidati da Lin Meng della Vanderbilt University, la luce artificiale potrebbe allungare la stagione di crescita nelle aree urbane fino a 3 settimane rispetto alle aree rurali. La rapida urbanizzazione sta portando a citta’ piu’ calde e luminose: edifici e cemento assorbono e irradiano calore, causando isole di calore urbane, con temperature atmosferiche piu’ elevate durante il giorno e la notte rispetto all’ambiente circostante. Allo stesso modo, la quantità di luce artificiale notturna e’ aumentata del 10% nelle citta’ nell’ultimo decennio. Luce e temperatura regolano anche in larga misura le stagioni di crescita delle piante.

Ad esempio, l’aumento dell’illuminazione e della temperatura fa si’ che gli alberi nelle città germoglino e fioriscano prima in primavera e cambino colore più tardi in autunno rispetto agli alberi nelle aree rurali. Tuttavia, la ricerca non ha studiato a fondo l’entita’ dei loro impatti, singoli o combinati. Lin Meng e colleghi hanno analizzato le osservazioni satellitari, effettuate tra il 2014 e il 2020, di 428 citta’ dell’emisfero settentrionale, tra cui New York, Parigi, Toronto e Pechino, e i dati relativi alla luce artificiale notturna, alla temperatura dell’aria superficiale e alle stagioni di crescita delle piante.

Gli autori hanno scoperto che la potenza della luce artificiale notturna aumenta esponenzialmente dalle aree rurali verso i centri urbani. Meng e colleghi suggeriscono che questa maggiore quantita’ di luce sembra influenzare l’inizio e la fine delle stagioni di crescita urbane piu’ dell’aumento della temperatura dalle aree rurali a quelle urbane. Hanno anche scoperto che l’effetto della luce artificiale e’ particolarmente pronunciato sulla fine della stagione di crescita rispetto alla sua influenza sull’inizio. Piu’ specificamente, l’inizio della stagione di crescita e’ in media 12,6 giorni prima rispetto alle aree rurali e la fine e’ 11,2 giorni dopo nelle citta’ analizzate. Sebbene questi modelli generali siano coerenti in tutte le citta’ dell’emisfero settentrionale, gli autori hanno riscontrato anche differenze tra i continenti. Hanno osservato che l’inizio della stagione e’ piu’ precoce in Europa, poi in Asia e infine in Nord America, sebbene le citta’ nordamericane siano le piu’ luminose.

L’effetto delle ‘luci notturne’ e’ piu’ forte all’inizio della stagione in alcune zone climatiche, compresi i climi temperati con estati secche e i climi freddi senza stagione secca, mentre l’effetto sulla fine della stagione vegetativa e’ stato piu’ costante in tutte le citta’. Gli autori suggeriscono che l’effetto della luce artificiale sulla stagione di crescita potrebbe essere ulteriormente complicato dal recente passaggio generalizzato dalle lampade al sodio ad alta pressione all’illuminazione a Led, a cui le piante potrebbero essere piu’ sensibili, sebbene siano necessarie ulteriori ricerche. Meng e colleghi osservano che i futuri piani infrastrutturali urbani dovrebbero includere un’illuminazione che minimizzi l’impatto sulle piante, soddisfacendo al contempo i requisiti funzionali.